Ultime Notizie – “Uscire e andare al cinema è sano | oggi siamo tutti ammalati”

(Di venerdì 25 agosto 2023) “, a causa della concorrenza della tv e delle piattaforme, non si esce più pernelle saletografiche. Sembriamomezzi, non vogliamo piùnei luoghi di persona, ci rinchiudiamo a casa. Questo mi spiace molto, perché comporta una diminuzione dello status umano”. A dirlo all’Adnkronos è la regista Liliana Cavani, in procinto di calcare il red carpet di Venezia per ricevere il Leone d’Oro alla Carriera e festeggiare al Lido -con qualche mese di ritardo, è nata il 12 gennaio- il suo 90mo compleanno. “Da sempre, da quando sono nati i teatri, dalla Grecia alla Roma antica, c’è sempre stata la possibilità di condividere le cose comuni -spiega la regista, che a Venezia terrà anche una masterclass die ...

I servizi di Posta elettronica certificata e di e - mail di Aruba sono in down in tutta Italia a partire da circa le 13 di questo venerdì 25 agosto. Numerosi clienti hanno segnalato nelleore problemi di accesso alla Pec e difficoltà di utilizzo della propria casella webmail. I disservizi stanno causando ripercussioni rilevanti sulle attività di milioni di utenze tra cittadini, ...Dalleanalisi infatti, la più recente stagione riproduttiva dei pinguini imperatore è stata totalmente fallimentare dal punto di vista evolutivo. Secondo i ricercatori infatti, i pinguini ...... che permetterà agli utenti di " tenere traccia, in modo discreto e conveniente, dei propri ricordi e delle proprie emozioni, nonché di come questecambiano durante il giorno. Gli utenti ...

Ultime notizie. Lukashenko, avevo messo in guardia Prigozhin e Utkin. Putin, tutti i paramilitari ... Il Sole 24 ORE

Determinante, poi, sarà l'andamento climatico dell'ultima parte della stagione". "Anche se siamo ormai prossimi alla raccolta delle uve rosse, tutto può ancora cambiare, mentre per le uve bianche si è ...Sabrina Ferilli ha condiviso con i suoi follower uno scatto della sua estate e, proprio per questo, è stata pungolata da numerosi utenti.