Ultime Notizie – SuperEnalotto | numeri estrazione vincente oggi 24 agosto 2023

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 25 agosto 2023) Idell’deldi, 19. La combinazioneè: 3, 34, 54, 67, 71, 77. Jolly: 2. SuperStar: 49. Nessun ‘6’ è stato realizzato al concorso didel, mentre è stato realizzato un ‘5+1’ da 560.317,76 euro a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia presso il punto vendita Libreria Mondadori tramite una schedina 2 pannelli. Da segnalare anche quattro punti ‘5’ da 45.256 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 45 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione