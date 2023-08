Ultime Notizie – “Storia Ambrogio Crespi mi ha coinvolto”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 25 agosto 2023) “Mi sono lasciato subito coinvolgere, entrando nella vicenda a trecentosessanta gradi. Interpreto il ruolo di un pubblico ministero, nel docufilm che è stato ideato dae che mette sotto un cono di luce la sua personale vicenda giudiziaria”. A raccontarlo all’Adnkronos è l’attore Lorenzo Flaherty, che racconta le emozioni del suo ritorno sul grande schermo nel ruolo di un pm in ‘Stato di Grazia’, il docufilm diretto da Luca Telese al suo esordio alla regia. La pellicola, che sarà presente alla Mostra del Cinema di Venezia il prossimo 6 settembre, è nata da un’idea didopo la vicenda giudiziaria che lo ha suo malgrado visto protagonista., regista di film antimafia, ha avuto infatti una condanna definitiva a sei anni per concorso esterno in associazione mafiosa, a ...