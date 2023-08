Ultime Notizie – Sardegna | travolta da albero caduto in spiaggia | morta 28enne

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 25 agosto 2023) Una ragazza di 28 anni èdopo essere statada unsul litorale di Baunei, in Ogliastra,. L’incidente è avvenuto intorno all’1 di questa mattina, la donna è stata subito soccorsa ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera di Olbia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione