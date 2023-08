Ultime Notizie Roma del 25-08-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 agosto 2023)dailynews radiogiornale per ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione vediamo al meeting di Rimini in apertura il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella È stato accolto da un’ovazione opinioni diverse si sono incontrati in spirito di condivisione Ha detto il capo dello Stato per affermare della dignità ed eguaglianza delle persone della Pace della Libertà Ecco come nasce la nostra Costituzione nel suo intervento Mattarella ha parlato dei fenomeni migratori che vanno affrontati per quel che sono movimenti globali che non vengono celati d’amore o barriere ha ricordato certo occorre ha ripetuto un impegno concreto e costante dell’Unione Europea ai paesi di origine dei flussi migratori Il presidente è tornato qui a parlare anche dell’ambiente non si possono migliorare i capelli dell’ONU attraverso le parole ...