Ultime Notizie Roma del 25-08-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 agosto 2023)dailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliana Offer andiamo a Rimini l’apertura la guerra in Ucraina I migranti ma anche l’odio sociale ed etnica al centro del discorso di Sergio Mattarella oggi Hospital meeting il Presidente della Repubblica è stato a da un’ovazione al suo ingresso in sala la nostra Costituzione nasce per superare per espellere l’odio come misura dei rapporti umani ha esordito il capo dello Stato con un riferimento esplicito A quanto accade ai confini della nostra Europa sull’ invasione dell’Ucraina dice malgrado le difficoltà non vogliamo rinunciare oggi alla speranza di pace in Europa il Presidente della Repubblica allarga il concetto di pace giusta includendo in esso soluzione al dramma dei profughi sulle politiche migratorie occorre percorrere strade diverse se non se ne avverte il senso di ...