Ultime Notizie Roma del 25-08-2023 ore 13 | 10

(Di venerdì 25 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in apertura andiamo a Tivoli alle porte diun insegnante di sostegno di 64 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di aver compiuto abusi sessuali su una quindicenne non era affidato all’uomo residente a Gallicano nel Lazio in quanto su educatori in un istituto scolastico di Tivoli dove la ragazza ha frequentato le scuole elementari e medie gli arresti domiciliari sono stati decisi perché secondo il gip non è possibile escludere che l’uomo abbia avvicinato anche altri minori o avete intenzione di farla in occasione del congresso destivo sulla rete stradale gestita da narcisisti ma un transito di circa 11 milioni di veicoli fra sabato e domenica con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta è così anche il quarto e ultimo ...