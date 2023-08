Ultime Notizie Roma del 25-08-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 agosto 2023)dailynews radiogiornale buona giornata e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Donald Trump si è consegnato alle autorità della Georgia nel famigerato carcere di Atlante ed è stato formalmente arrestato per 13 capi di imputazione tra cui cospirazione violazione della legge antiracket teneri procedimento che lo vede imputato per aver tentato di sovvertire il voto in Giorgia Nel 2020 è stato schedato poi rilasciato per lui si tratta della quarta inclinazione con altrettanti arresti Ma in questo caso per lui sono bianche per la prima volta la foto segnaletica è il rilevamento delle impronte digitali come un criminale comune Trump ha evitato la cella grazie a una cauzione da duecentomila dollari e a dir di sì veri di parlare con te spiego imputati di minacciarli anche via Toce Nessuno sconto Però sulla prassi del resto neppure su ...