Ultime Notizie – “Non sarò a Ceglie | non mi mischio con arene politiche”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 25 agosto 2023) “Non parteciperò a ‘La Piazza’. Ero stato invitato un paio di giorni fa, in piena tempesta mediatica e non avevo avuto tempo per verificare di cosa si trattasse. Quando ho capito che la manifestazione, pur non configurandosi come un’attività politica in senso stretto, poteva essere caratterizzata anche come un’attività politica, ho deciso di non mischiarmi: il mio libro non ha alcun carattere politico e quindi ma ne tengo fuori”. Così all’Adnkronos il generale Roberto Vannacci spiega il suo cambio di programma sulla partecipazione domenica alla kermesse di Affaritaliani aMessapica. “Io partecipo a tutte quelle attività in cui si parla del mio libro, che è un’esternazione di pensieri e opinioni fatte da un libero cittadino – chiarisce Vannacci – ma mi astengo da qualsiasi partecipazione ado ad ...