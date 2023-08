Ultime Notizie – Guerra Ucraina-Russia | controffensiva Kiev sfonda a sud | ultime news 25 agosto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ladell’dà risultati nella fase cruciale dellacon la. Crescono i segnali che le forze dipossano essere penetrate nella prima linea di difesa russa lungo il fronte meridionale, nella regione di Zaporizhzhia, e stiano procedendo in direzione della città strategica di Tokmak. Lo afferma la Cnn sulla base dellefornite dallo stato maggiore ucraino, secondo il quale ci sarebbero stati ulteriori successi in due aree: verso il villaggio di Novoprokopivka e più a est in direzione di un altro piccolo insediamento, Ocheretuvate. All’inizio di questa settimana, gli ucraini hanno affermato di aver messo in sicurezza il villaggio di Robotyne. I combattimenti continuano a sud di quel villaggio. Lo stato ...