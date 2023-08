Ultime Notizie – “E’ un rischio per i cittadini”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 25 agosto 2023) La separazione delle carriere rischia di avere riflessi negativi sul cittadino. Lo sostiene Elena Riva Crugnola, ex presidente della sezione Imprese del Tribunale di Milano ed ex giudice di grande esperienza, tra i firmatari (quasi 500) della lettera con cui giudici e magistrati in pensione chiedono di riflettere su una riforma “anacronistica”. Non un’iniziativa “per interferire con il Parlamento”, né una proposta che raccoglie pm famosi, ma l’idea estemporanea – nata in una chat di ex toghe e a cui hanno aderito tante donne, presidenti di sezioni di Cassazione e civilisti – di “mettere a disposizione l’opinione maturata dalla nostra esperienza e sottolineare come la possibilità di aver svolto funzioni diverse, durante la carriera, sia stata un grande arricchimento professionale” spiega all’Adnkronos. “Non c’è nessuna volontà di intimidire, ma è una messa a disposizione ...