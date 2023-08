Ultime Notizie – E’ morto De Decker | il ciclista belga aveva 22 anni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 25 agosto 2023) Una nuova tragedia nel mondo del ciclismo. E'a soli 22il corridoreTijl De, a causa di un incidente in allenamento avvenuto lo scorso 23 agosto. Il vincitore della Parigi-Roubaix Under 23 si è scontrato con una macchina, mentre si stava allenando a Lier. Trasportato d'urgenza all'Ospedale più vicino, è stato sottoposto a coma farmacologico ma, due giorni dopo, la fine drammatica. Desarebbe passato professionista alla Lotto Dstny nel 2024.