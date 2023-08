Ultime Notizie – cos’è | quali sono i sintomi e la cura della malattia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 25 agosto 2023) Casi di Dengue in Italia. La cosiddetta ‘febbre spaccaossa’, per icon cui si manifesta, sale alla ribalta.la? Come si trasmette? Come si. Il ministeroSalute evidenzia che la Dengue “si trasmette attraverso la puntura di zanzare del genere Aedes. Si tratta di unafebbrile che colpisce neonati, bambini e adulti conche compaiono 3-14 giorni dopo la puntura infettante”. ISi tratta di unafebbrile che colpisce neonati, bambini e adulti conche compaiono 3-14 giorni dopo la puntura infettante. La puntura di zanzare infette causa una...