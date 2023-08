Ultime Notizie – caccia all’uomo | preso dalla polizia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 25 agosto 2023) Spari a Ostia, dove oggi intorno alle 14.50 un uomo ha esploso alcuni colpi di pistola in aria dal finestrino di un bus in direzione di alcune abitazioni. L’uomo è stato rintracciato e bloccato dagli agenti delladi Stato. Si tratta di un cileno di 21 anni, bloccato dagli agenti del X Distretto Lido, della Squadra Mobile e delle Volanti. Aveva con sé una pistola scani. A segnalare il fatto, avvenuto in via Domenico Baffigo vicino il lungomare, sono stati alcuni residenti. Ladi Stato ha utilizzato anche un elicottero nelle ricerche A quanto si apprende il fatto non rientrerebbe nell’ambito della criminalità organizzata attiva sul litorale romano ma sarebbe legato a dissidi nella sfera di familiari e conoscenti. A segnalare quanto accaduto sono stati alcuni residenti. “Atac sta collaborando con le forze ...