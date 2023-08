ULTIMA ORA | Svelata la causa della morte di Bray Wyatt

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 25 agosto 2023) Purtroppo pochissimo tempo fa siamo venuti tutti a conoscenza di una notizia davvero straziante per il mondo siaWWE che del pro wrestling in generale, ovvero quellascomparsa prematura di Windham Rotunda (aka). Al momento il mondo del pro wrestling si trova in uno stato di totale shock, dato che la notizia è giunta in modo completamente inaspettato tramite la pagina X di Paul “Triple H” Levesque. Moltissimi fan sul web hanno iniziato subito a pensare ad un possibile suicidio, ricollegandosi alladi Jonathan Huber (Luke Harper in WWE e successivamente Brodie Lee in AEW), avvenuta circa 3 anni fa, facendo dunque dei collegamenti sul possibile deterioramento dello stato di salute mentale dell’Eater of Worlds. Scoperta la...