UFFICIALE – La Lazio annuncia l’arrivo di Sepe | l’ex Napoli ritrova Sarri

ROMA - Visite mediche in mattinata, poi la firma sul nuovo contratto. Luigi Sepe è un nuovo calciatore della Lazio. La nota del club biancoceleste: "La S. S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con U. S. Salernitana 1919 e il calciatore Luigi Sepe per la cessione temporanea del contratto sportivo". Già domenica, all'Olimpico contro il Genoa, è possibile vederlo in campo.

UFFICIALE, Sepe è un nuovo giocatore della Lazio: arriva il comunicato del club. Luigi Sepe è un nuovo giocatore della Lazio. Pochi giorni alla chiusura del calciomercato estivo e la Lazio ha reso ufficiale un nuovo colpo: Sepe arriva ufficialmente in prestito dalla Salernitana ed ha scelto il numero 33.