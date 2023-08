UFFICIALE – Correa | salut! Lascia l’Inter e si trasferisce al Marsiglia

Leggi su inter-news

(Di venerdì 25 agosto 2023)ufficialmente, è arrivata proprio in questi minuti la notizia più attesa dalla dirigenza, così da poter ufficializzare nelle prossime ore anche l'arrivo di Alexis Sanchez. Di seguito la notada parte del. CESSIONE – "L'Olympiqueha annunciato oggi l'acquisto di Joaquíndall'FC Internazionale Milano. L'attaccante ha firmato un prestito con opzione di riscatto".