Udinese | UFFICIALE l’arrivo di Okoye dal Watford

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 agosto 2023) L’, attraverso il proprio sito web, ha annunciato ufficialmentedel giocatore MadukadalL’, attraverso il proprio sito web, ha annunciato ufficialmentedel giocatore Madukadal. Il comunicato. COMUNICATO – Un portiere giovane e di talento arriva in casa bianconera. Madukaè un nuovo giocatore dell’, arriva dalFc ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Portiere esplosivo, dotato di grande fisicità ed ottima tecnica,vanta già esperienza internazionale con la nazionale nigeriana ed in campionati di livello come la Championship e ...