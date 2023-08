Udine | scontro tra un pullman e un Tir in A4 | morti e feriti

(Di venerdì 25 agosto 2023) Lo schianto è avvenuto intorno alle 19:30 nel tratto a tre corsie dell'autostrada all'altezza del comune di Rivignano Teor, al chilometro 471, in Friuli Venezia Giulia. Per consentire l'arrivo dei ...

Lotra la corriera e il mezzo pesante è avvenuto alle 19:30 in una sezione a tre corsie dell'autostrada A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro , in direzione Trieste . La collisione è ...Lo schianto è avvenuto intorno alle 19:30 nel tratto a tre corsie dell'autostrada all'altezza del comune di Rivignano Teor, al chilometro 471, in Friuli Venezia Giulia. Per consentire l'arrivo dei ...sulla A4 in direzione Trieste tra un tir e un pullman adibito a pubblico servizio. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco ci sarebbero alcune vittime e diversi feriti. L'incidente ...

Udine, scontro in A4 tra un autobus e un Tir: ci sono morti e feriti Open

Un incidente si è verificato sulla A4 in direzione di Trieste tra un Tir e un pullman adibito a servizio pubblico. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, ci sarebbero alcune vittime e div ...CIVIDALE. Un bambino di due mesi è stato soccorso dal personale medico infermieristico, nel pomeriggio di venerdì 25 agosto, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto ...