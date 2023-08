Ucraina-Russia | Mosca | “Sventato attacco su Crimea | abbattuti 42 droni”

Il ministero della Difesa russo ha riferito di aver sventato un attacco sulla Penisola di Crimea e che la contraerea ha abbattuto 42 droni. Sempre nella notte è stato anche intercettato e abbattuto un ...Il ministero della Difesa russo ha riferito di aver sventato un attacco sulla Penisola di Crimea e che la contraerea ha abbattuto 42 droni. Sempre nella notte è stato anche intercettato e abbattuto un ...Non che altrove sia meglio, se guardiamo alla guerra dellacontro l'o a quello che succede in nazioni dove, premier o presidenti, che spesso coincidono, sono al potere da vari decenni. ...

Gli ucraini avanzano verso la seconda linea di difesa russa nel sud. Attacco notturno russo a Odessa - Usa, "Kiev avrà presto gli F-16, questione Atacms ancora aperta" - Usa, "Kiev avrà presto gli F-16, questione Atacms ancora aperta" RaiNews

Kiev, 25 ago. (Adnkronos) – Sono 470 i militari russi che hanno perso la vita in Ucraina nelle ultime 24 ore, per un totale di 259.630 dall’inizio della guerra il 24 febbraio del 2022. Lo riferisce il ...La guerra in Ucraina potrebbe cessare in inverno mesi e non nel migliore dei modi per Kiev: a fare la spia c'è anche la decisione della Germania di non aumentare la spesa militare.