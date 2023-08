Ucraina | Mattarella | ' non ci stancheremo per fermare guerra e costruire pace giusta'

(Di venerdì 25 agosto 2023) Rimini, 25 ago. (Adnkronos) - "Non vogliamo rinunciare, oggi, alla speranza dellain Europa. L'Europa, che conosciamo, è nata da un reciproco impegno diche, i popoli e gli Stati, si sono scambiati, dopo l'abisso della secondamondiale. Su quella, sono stati edificati i nostri ordinamenti di libertà, di democrazia, di diritto eguale. Su quella, è cresciuta la cultura, la civiltà degli europei. Non cidi lavorare perla. È contro lo strumento della, che siamo impegnati nell'impedire una deriva di aggressioni del più forte contro il più debole. Per, una". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, ...

... dopo l'invasione dell', da parte della Federazione Russa, ne dà, drammatica, testimonianza ', ha sottolineato, in relazione al conflitto nato dall'aggressione russa inIl passaggio sulla guerra inha anche parlato del conflitto in corso in: "Non mancano, mai, i pretesti, per alimentare i contrasti. Siano la invocazione di ...Quanto avviene ai confini della, nostra, Europa, dopo l'invasione dell', da parte della ...parole sugli aiuti alla Romagna Un applauso lungo e scrosciante accompagna poi le parole di...

Ucraina, Mattarella: aggressione frutto anacronistici nazionalismi Agenzia askanews

Rimini, 25 ago. (Adnkronos) – “Non vogliamo rinunciare, oggi, alla speranza della pace in Europa. L’Europa, che conosciamo, è nata da un reciproco impegno di pace che, i popoli e gli Stati, si sono sc ...«Non mancano, mai, i pretesti, per alimentare i contrasti. Siano la invocazione di contrapposizioni ideologiche; di caratteri etnici; di ingannevoli lotte di ...