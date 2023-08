Ucraina | Lukashenko | ' inattesa invasione russa da nostro territorio'

(Di venerdì 25 agosto 2023) Minsk, 25 ago. (Adnkronos) - Il presidente bielorusso Alexanderha ammesso che le forze russe hanno invaso l'dalla Bielorussia all'inizio dell'operazione su larga scala nel febbraio 2022. Alcuni soldati russi, che si trovavano in Bielorussia nell'ambito di esercitazioni militari pianificate, “hanno attraversato il confine ucraino daldella Bielorussia” il 23 e 24 febbraio dello scorso anno. L'azione è stata “inaspettata”, ha detto, citato dal Kyiv Independent, sottolineando che Putin non sta facendo pressioni su Minsk affinché si unisca direttamente alla guerra. “Ma aiuteremo sempre la Russia: sono nostri alleati”, ha aggiunto. Mosca ha “forze ed equipaggiamento sufficienti” e non ha bisogno di bielorussi.

