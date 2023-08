Ucraina | La Russia valuta di arruolare altre 450mila persone | Cremlino | Putin ha ordinato di uccidere Prigozhin? È una menzogna

AGI - Lanon ha sospeso la mobilitazione e sta considerando la possibilità di arruolare altre 450 mila persone. Lo ha detto Kyrylo Budanov, capo dei servizi segreti della difesa dell', secondo ...Oggi, infatti, è atteso in, ed è già pronto a sbarcare in. Qui il Sultano gioca una delle sue partite più difficili. Sempre attento alle istanze ucraine ma mai intransigente con il ...25 ago 09:24 Intelligence: fallimento controffensivaevidente Il capo dell'intelligence estera russa, Sergei Naryshkin, ha affermato che il fallimento della controffensiva'è ...

Guerra Russia-Ucraina, le condoglianze di Putin per la morte di Prigozhin: “Un uomo di talento dal destino di… La Stampa

Per quanto l’eliminazione del capo della Wagner sembri sottolineare la coesione interna al gruppo al comando e l’onnipotenza di Putin, in realtà essa mostra che in assenza di controllo esterno il pote ...MONDO. Se qualcuno pensa che finirà qua si sbaglia di grosso: i «torbidi» in Russia sono solo all’inizio. L’uscita di scena di Yevghenij Prigozhin ribadisce soltanto nuovamente l’ovvio, ossia che la ...