Ucraina | Kiev | 470 militari russi uccisi in 24 ore | quasi 260mila da inizio guerra

Perun segnale che ora si può arrivare ovunque., quattro persone uccise nell'attacco di un drone russo che ha colpito una scuola a Romny, il giorno dell'Indipendenza, 32 anni ...Leggi anche, Zelensky parla con Biden: "Insieme per la libertà", raidin Crimea. In arrivo F - 16 anche da Norvegia "Nove droni sono stati distrutti sul territorio della ..."Le forze ucraine hanno piantato una bandierasul suolo della Crimea", dicono da. L'operazione si sarebbe svolta tra la notte e la mattinata di ieri con uno sbarco effettuato sulla costa ...

Ucraina-Russia, Kiev celebra giorno Indipendenza. F-16 anche dalla Norvegia Adnkronos

Kiev, 25 ago. (Adnkronos) – Sono 470 i militari russi che hanno perso la vita in Ucraina nelle ultime 24 ore, per un totale di 259.630 dall’inizio della guerra il 24 febbraio del 2022. Lo riferisce il ...La guerra in Ucraina potrebbe cessare in inverno mesi e non nel migliore dei modi per Kiev: a fare la spia c'è anche la decisione della Germania di non aumentare la spesa militare.