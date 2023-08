...nel caso Trump dovesse violare anche uno solo di questi termini e potrebbe anche essere. ... la sfida delle regole, i rischi: i nostri approfondimenti Un anno di guerra in: gli ...Non a caso sul palco si è accaparrato spazio in modo aggressivo a forza di proposte controverse come "smantellare il Fbi e il dipartimento di Giustizia" o chiedere all'di "cedere territorio ...Il tempo della notifica dell'arresto e della foto segnaletica, che passa alla storia perché è quella del primo ex presidente degli Stati uniti d'America. Trump è accusato di avere provato ...

Ucraina: arrestato in Finlandia neonazista russo Petrovsky a capo del gruppo Rusich La Gazzetta del Mezzogiorno

Helsinki, 25 ago. (Adnkronos) - E' stato arrestato in Finlandia il neonazista russo Yan Petrovsky a capo del 'Rusich', gruppo di sabotaggio e intelligence d'assalto che combatte a fianco della Russia ...In Ucraina ricorre il giorno dell'Indipendenza questo giovedi 24 agosto. La sede dell'Unione europea viene illuminata con i colori della bandiera nazionale del Paese, in omaggio al popolo ucraino. Gli ...