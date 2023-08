(Di venerdì 25 agosto 2023) Kiev, 25 ago. (Adnkronos) - Unareo è risuonato nel tardo pomeriggio di oggi in tutte le regioni dell', per la minaccia di un attacco missilistico dallaa,che Kiev ha registrato ildi cacciaMiG-31K dall'aerodromo 'Savasleyka', nella regione di Nizhny Novgorod, nella Federazione Russa. Questoè il principale vettore dei missili ipersonici Kinzhal.

Ucraina: allarme aereo in tutto il paese dopo decollo mig russi La Gazzetta del Mezzogiorno

Kiev, 25 ago. (Adnkronos) – Un allarme areo è risuonato nel tardo pomeriggio di oggi in tutte le regioni dell'Ucraina, per la minaccia di un attacco missilistico dalla Russia, dopo che Kiev ha registr ...Agenzia Mosca, 25 ago. Il ministero della Difesa russo ha riferito di aver sventato un attacco sulla Penisola di Crimea e che la contraerea ha abbattuto 42 droni.