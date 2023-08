Uccidere oppositori e presunti traditori è l’unica cosa in cui il regime di Putin è efficiente

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 25 agosto 2023) Prigozhin, ma non solo. Su Wikipedia, c’è una pagina “Suspicious deaths of Russian businesspeople (2022–2023)” tradotta in otto lingue in cui si prova ad aggiornare il conto dei funzionari, oligarchi e pezzi grossi russi che da un po’ prima dell’attacco all’Ucraina hanno iniziato a volare giù dalle finestre o a fare altre fini misteriose. Su Linkiesta pure avevamo provato a fare un computo al 2 settembre 2022, contandone dodici. Tre di loro erano stati pugnalati, tre erano appunto «caduti di sotto», due erano stati fatti fuori a pistolettate, uno era stato impiccato, uno strangolato, uno intossicato con veleno di rospo, uno non si sapeva come. Tra i luoghi del ritrovamento del cadavere: tre in appartamento, due in garage, uno in una villa affittata per le vacanze, uno in bagno, uno in piscina, uno in ospedale, uno nell’antro di uno sciamano, uno in un palazzo. Paesi del ritrovamento: ...