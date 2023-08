Ubriaco al volante di un furgone prende in pieno Andrea È morto a soli 17 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 agosto 2023)Dellanoce èa 17dopo essere stato investito da unnella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 agosto. L’incidente è successo a Endine Gaiano, in via don Luigi Cavenaghi, a cento metri dall’abitazione dove il ragazzo viveva con la madre.. Pare infatti che il diciassettenne stesse tornando a piedi dopo aver trascorso una serata insieme ad alcuni amici Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Clusone, i quali si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita. Alla guida delun ragazzo che abita anche lui a Endine. Sulle cause dell’incidente stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Clusone. Leggi anche: Lutto nella politica italiana, trovatoin casa dalla moglie: “Siamo sotto ...