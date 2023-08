Tutti pazzi per la Coquette Aesthetic | cos’è il nuovo trend di TikTok

(Di venerdì 25 agosto 2023) Dopo il Barbiecore e il Mermaidcore,ha rilanciato un altro: cheile perché ne parlano? Una spiegazione pratica arriva da una stylist americana.è sempre un passo avanti quando si tratta di tendenze e, dopo il Barbiecore e il Mermaidcore che hanno segnato mesi del 2023, arriva il momento del. Si tratta di una tendenza beauty che, tradotto letteralmente, significa l’estetica civettuola. L’esteticaè un mix perfetto ed equilibrato tra sensualità e romanticismo, che restituisce un look audace ma delicato e che ricorda a sua volta altritornati alla ribalta negli ultimi tempi come ad esempio il Regencycore. Crediti: Ansa ...

Francesca "La Ferragni col fisico più bello":per questa foto hot - GuardaNell'estate degli scontrinipurtroppo c'è un'altra bruttissima moda che sta prendendo piede: andare via senza pagare il ... Buonasera a, questo post non è per nulla in linea con la nostra ...Il weekend ha in serbo pernoi eventi indimenticabili. Programma del Weekend: Venerdì 25 Agosto: Nadamas Summer Fest 2.0, Piazza Libertà: l'iconica Barbara Tucker si esibirà in un DJ set che ...

Zakaria, fiamme al Monaco: tutti pazzi per l’ex Juve Tuttosport

TRIESTE - Sabato 26 agosto, nel giardino di piazza Hortis, torna l'appuntamento dedicato agli amanti del verde. Dalle 11:00 alle 19:00, la manifestazione "R-Invasati, tutti pazzi per le piante" vi asp ...Pur ancora in parte condizionato dalle ferie dei conduttori, da lunedì 28 agosto torneranno in onda alcuni degli appuntamenti più seguiti della radio '100% Grandi Successi'.