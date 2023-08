Tu Si Que Vales | De Filippi e Sabrina Ferilli litigano vero? Cosa è emerso

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 25 agosto 2023) I dispetti trae Maria Dea Tu Si Quesono diventati virali anche sui social. Ma davla giudice popolare e la conduttrice di Canale 5oppure è tutta una messa in scena per creare hype? A questa domanda ha risposto Luciana Littizzetto, nuova giudice della decima edizione di TSQV al posto di Teo Mammucari (emigrato sulla concorrenza e più precisamente a Ballando con le Stelle come concorrente). Il volto di Che Tempo Che Fa ha dichiarato in una intervista concessa alla rivista Gente che il grande talento della Deè quello di provocare l'amica, "la quale si inc**za come un puma", confermando che le liti sono reali. Poi ha continuato sostenendo: "Le due vanno avanti per ore. ...