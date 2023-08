Trump su X con foto segnaletica e scritta ' mai arrendersi'

(Di venerdì 25 agosto 2023) Donaldè tornato su X (ex Twitter) per la prima volta dopo più di due anni, postando la sua storica, scattata in una prigione di Atlanta al momento della sua consegna per una ...

Detenuto 'P01135809', schedatoil numero 2313827.è stato formalmente arrestato e detenuto per pochi minuti nel carcere di Fulton County, raggiunto da tredici capi d'accusa legati al ...E' durato solo 20 minuti l'arresto di Donaldrilascio immediato su cauzione, per aver tentato insieme ad altri 18 alleati di ribaltare il voto in Georgia nel 2020.E' durato solo 20 minuti l'arresto di Donaldrilascio immediato su cauzione, per aver tentato insieme ad altri 18 alleati di ribaltare il voto in Georgia nel 2020. Ma le immagini della sua quarta incriminazione sono destinate a ...

Nel duello tv repubblicano vince Trump con un'intervista registrata AGI - Agenzia Italia

Donald Trump è stato arrestato formalmente in Georgia e gli è stata scattata una foto segnaletica, è la prima volta che succede a un ex presidente degli Stati Uniti. Poi è stato rilasciato su cauzione ...Donald Trump è tornato su X (ex Twitter) per la prima volta dopo più di due anni, postando la sua storica foto segnaletica, scattata in una prigione di Atlanta al momento della sua consegna per una ...