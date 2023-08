Trump si presenta in carcere |   arresto e fotosegnaletica  «Non ho fatto nulla di male»

(Di venerdì 25 agosto 2023) L’ex presidente americano ha raggiunto ildi Fulton County per il procedimento sul voto in Georgia del 2020. Sigillato dalla polizia il perimetro della casa circondariale

Trump si presenta al carcere di Atlanta per l’arresto. Il tycoon: «Non ho fatto nulla di male» Corriere della Sera

Donald Trump è tornato su X (ex Twitter) per la prima volta dopo più di due anni, postando la sua storica foto segnaletica, scattata in una prigione di Atlanta al momento della sua consegna per una qu ...Sigillato dalla polizia il perimetro della casa circondariale Donald Trump si è presentato verso le 19.30 (l’una e mezza in Italia) per le procedure di incriminazione al carcere di Fulton County, nel ...