Trump si presenta al carcere  di Atlanta per l’arresto |  «Una parodia della giustizia»

(Di venerdì 25 agosto 2023) L’ex presidente americano ha raggiunto il carcere di Fulton County per il procedimento sul voto in Georgia del 2020. Sigillato dalla polizia il perimetrocasa circondariale

Trump si presenta al carcere di Atlanta per l’arresto. Il tycoon: «Una parodia della giustizia» Corriere della Sera

L’intervista a Marjorie Taylor Greene. “Le primarie repubblicane sono già finite, l’ex presidente le vincerà. Io sua vice È una decisione che spetta a lui” ...Il viaggio dell’ex presidente verso la prigione di Atlanta. I sostenitori: «Senza di lui saremmo il Venezuela». Decine di agenti hanno sigillato il perimetro del carcere ...