(Di venerdì 25 agosto 2023) Un passaggio che ilintende vantare con orgoglio trasformando lain icona del suo martirio politico - giudiziario e in gadget elettorale (il primo saranno le t - shirt). Un'onta riservata ...

...alleati di ribaltare il voto in Georgia nel 2020 È durato solo 20 minuti l'arresto di Donald, ...prassi riservata a tutti i criminali comuni e ai suoi correi (nello stesso giorno si e'...Leggi Anche Usa 2024, primo dibattito tra candidati repubblicani caratterizzato dall'assenza di- Il tycoon su X: 'Biden presidente corrotto e incompetente' Il duello presidenziale repubblicano ...Il ritorno su Twitter L'ex presidente americano Donaldè tornato su X, l'ex - Twitter, per la ... Gli è stata scattata alla prigione della contea di Fulton, dopo essersiper l'accusa di ...

Trump si è costituito ad Atlanta: l'arresto, poi la foto segnaletica | Il tycoon torna su X: "Mai arrendersi" TGCOM

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a sorpresa su Twitter, pubblicando la foto segnaletica scattatagli dalle ...LEGGI ANCHE > Usa, processo Georgia: si costituisce l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani Scendendo dal suo jet, Donald Trump ha salutato e ha alzato il pollice per dire che va tutto ok (un suo gesto ...