Trump si consegna ad Atlanta Rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 100 mila dollari

(Di venerdì 25 agosto 2023) L’ex presidente degli Stati Uniti Donaldsi è costituito nel carcere della contea di Fulton, nei pressi di, in Georgia. Come riporta La Voce di New York, aveva annunciato che si sarebbe presentato in carcere alle 19:30 e così è stato. Le immagini riprese dagli elicotteri della lunga fila di Suburban nere della polizia e dei servizi di sicurezza con i lampeggianti accesi, una dozzina, più una ventina di poliziotti in motocicletta, che hanno percorso le 15 miglia dall’aeroporto Hartsfield-Jackson alla prigione della contea, sono entrate nelle case di milioni di americani mostrando una città dove le uniche persone in strada erano agenti e giornalisti e uno sparuto gruppo di sostenitori dell’ex presidente da un lato della strada mentre dall’altro c’era gente che vuole vederlo in carcere. Davanti alla prigione c’era una folla di giornalisti e ...

Donaldè tornato su X (ex Twitter) per la prima volta dopo più di due anni, postando la sua storica foto segnaletica, scattata in una prigione di Atlanta al momento della suaper una quarta ...E' durato solo 20 minuti l'arresto di Donald, con rilascio immediato su cauzione, per aver tentato insieme ad altri 18 alleati di ribaltare ... E poi lanon in un tribunale, ma in super ...sialle telecamere nel carcere di Atlanta, dove viene arrestato con tanto di rilascio delle impronte ...

Donald Trump si consegna al carcere di Atlanta per l'arresto: “Non ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Donald Trump è tornato su X (ex Twitter) per la prima volta dopo più di due anni, postando la sua storica foto segnaletica, scattata in una prigione di Atlanta al momento della sua consegna per una ...E’ stato arrestato per venti minuti, Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti. L’accusa: aver tentato, insieme ad altri 18 alleati, di ribaltare il voto in Georgia nel 2020.