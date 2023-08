Trump non perde tempo | in vendita magliette e tazze con la foto segnaletica

Se qualcuno avesse avuto dei dubbi sul fatto che Donaldavrebbe usato il suo arresto per la propria campagna elettorale, ora ne ha la riprova. L'ex presidente statunitenseha perso tempo e ha diffuso subito la foto segnaletica scattata al ...ho mai visto niente del genere. Questo è un paese del Terzo Mondo', ha tuonato. Intanto il web si scatena e mette in dubbio i dati fisici forniti dasecondo i quali l'ex presidente ...Sebbene la casasia elencata da Zillow come 'Mar - a - Lago', l'indirizzo corrisponde a quello della residenza dia Palm Beach , così come le sue dimensioni, più o meno. Secondo il sito, l'...

Nella foto segnaletica, Donald Trump non rinuncia al suo personaggio Euronews Italiano

Bill Gates, Frank Sinatra, Martin Luther King, Donald Trump: cosa hanno in comune questi tre personaggi Ad esempio una ...Le sopracciglia aggrottate, il muso duro e gli occhi che fissano la fotocamera. Donald Trump non ha scelto un’espressione casuale per la sua foto segnaletica, ma ha voluto che quello scatto dicesse al ...