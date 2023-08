Trump | l’arresto | 20 minuti di show in prima serata Tv ma è tutto vero

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 25 agosto 2023)nella contea di Fulton, ad Atlanta (Georgia), il 24 agosto, dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, è durato soltanto 20. Poi il tycoon in corsa per la rielezione alla Casa Bianca alle presidenziali del 2024 è tornato in libertà, previo pagamento di una cauzione di 200mila dollari. Un arresto cheha cercato di trasformare in unofacendo contrattare ai suoi avvocati un orario serale, in prime time televisivo, per la ‘consegna’ di se stesso ai giudici. Per lui le accuse sono di aver tentato di ribaltare in modo fraudolento l’esito del voto in Georgia, in occasione delle presidenziali 2020, insieme ad altre 18 persone. La Georgia, uno degli Stati chiave, in cui fino all’ultimo il conteggio delle schede era rimasto too close to call era fondamentale dal punto di ...