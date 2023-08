(Di venerdì 25 agosto 2023) È la prima mai fatta a un ex presidente degli Stati Uniti. Laè stata scattata in Georgia, dovedeve affrontare diversi capi d'accusa per racket e cospirazione per sovvertire l'esito delle elezioni del 2020

A centro pagina spicca l'arresto di('ad Atlanta per l'arresto. L'attacco ai giudici'). ...i tempi'). Subito sotto spiccano le parole di Lollobrigida sull'acquisto di cibo ('Poveri, ...arrestato, il carcere violento E poi la consegna non in un tribunale, ma in super carcere famigerato per il suo sovraffollamento, le sue violenze e le sue morti sospette. Infine l'umiliazione ...durato solo 20 minuti l'arresto di Donald, con rilascio immediato su cauzione, per aver tentato insieme ad altri 18 alleati di ribaltare il voto in Georgia nel 2020. Ma le immagini della sua quarta incriminazione sono destinate a ...

Trump, ecco la foto segnaletica WIRED Italia

(Adnkronos) – Assente da Twitter dal 2021, Donald Trump è ‘tornato’ su X. E ha postato la foto segnaletica delle scorse ore, dopo essersi consegnato alle autorità della Georgia. L’ex presidente americ ...è appena cominciata la corsa delle primarie dei Repubblicani per le quali c'è già stato il primo dibattito a cui Trump, ampiamente in vantaggio, ha scelto di non partecipare. Ecco perché lo sguardo ...