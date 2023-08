Trump come Al Capone Friedman rivela il piano di Musk

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ha girato il mondo la foto segnaletica scattata a Donald. Il suo arresto per aver tentato insieme ad altri 18 alleati di ribaltare il voto in Georgia nel 2020 è durato giusto il tempo di racimolare i soldi per la cauzione. Un batter d'occhio. Appena messo il becco fuori dal carcere di Atlanta, il candidato repubblicano alle prossime presidenziali americane, furioso, ha parlato di “parodia della giustizia”, registrando la sua catturaun tentativo di “interferire con le elezioni”. Durante la puntata di l'Aria che Tira, in onda su La7 venerdì 25 agosto, il giornalista americano Alansi è lasciato scappare un pronostico sul risultato elettorale, associando l'ex presidente al noto mafioso italo americano Al. “Diciamo che per Donaldl'immagine segnaletica sarà ...

Cosa rischiagià detto, Donaldoltre che per il caso della Georgia presto finirà a processo anche per il suo ruolo nell' assalto al Congresso , per i documenti riservati che ...L'ex presidente degli Stati Uniti Donaldsi è costituito nel carcere della contea di Fulton , nei pressi di Atlanta, in Georgia.riporta La Voce di New York, aveva annunciato che si sarebbe presentato in carcere alle 19:30 e così ...L'ex presidente degli Stati Uniti Donaldsi è costituito nel carcere della contea di Fulton, nei pressi di Atlanta, in Georgia.riporta La Voce di New York, aveva annunciato che si sarebbe presentato in carcere alle 19:30 e così è ...

Trump, ecco la foto segnaletica WIRED Italia

Il volto è illuminato dall’alto, il flash bianco colpisce la chioma bionda come un riflettore televisivo, Donald Trump è in abito blu, camicia bianca e cravatta rossa, i colori della bandiera ...È stata scattata nel carcere di Fulton County ad Atlanta, dopo l’arresto con l'accusa di aver tentato di ribaltare il risultato delle elezioni del 2020 in Georgia ...