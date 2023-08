Trump arrestato | foto segnaletica e schedatura | poi il rilascio su cauzione di 200k euro | il tycoon | “Mai arrendersi”

(Di venerdì 25 agosto 2023) L’ex presidente americano Donaldsi è recato in Atalanta e ha raggiunto il carcere di Fulton County per il procedimento sul voto in Georgia del 2020. L’uomo si è costituito allo sceriffo dopo la quarta incriminazione a suo carico, ma il suo arresto è durato all’incirca 20 minuti ed è stato poi

Donaltè stato; è la prima volta nella storia che questo accade ad un ex Presidente degli Stati Uniti d'America. Il magnate come annunciato si è presentato al cacere di Fulton, Georgia, dopo ...Donaldè stato formalmentee detenuto per qualche minuto nel carcere di Atlanta. L'ex presidente degli Stati Uniti ha 13 capi di imputazione a suo carico, nel procedimento per il tentato ...... con rilascio immediato su cauzione, per aver tentato insieme ad altri 18 alleati di ribaltare il voto in Georgia nel 2020 È durato solo 20 minuti l'arresto di Donald, con rilascio immediato su ...

Trump arrestato, storica foto segnaletica e schedatura. Poi il rilascio su cauzione Il Sole 24 ORE

È la prima volta nella storia. Il tycoon: "È un giorno molto triste per l'America, non sarebbe mai dovuto accadere"