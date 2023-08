Trovare insight con l' intelligenza artificiale | è possibile con ChatGPT | Bard | LLAMA?

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) La domanda che si stanno facendo quasi tutti gli imprenditori in questi mesi è: l'può davvero aiutarci arisposte alle nostre domande - e in particolare alle domande di business e marketing? Ne stiamo sentendo parlare tutti: Chat GPT,, Bing esono modelli linguistici di AI che stanno entrando nelle nostre vite. Ma qual è realmente il loro ruolo e come possiamo utilizzarli nel modo giusto? La risposta è complessa e probabilmente già domani sarà vecchia, perché la situazione evolve con una velocità per cui gli aggiornamenti non sono questione di mesi, ma di giorni se non ore! Questi modelli e algoritmi linguistici stanno iniziando infatti ad essere applicati a software esistenti, inoltre sono ormai in grado di interrogarsi “da soli”, ovvero iniziare a farsi ...