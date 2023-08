Troppo presto per una pausa Tassi di interesse | Bce gela le speranze

(Di venerdì 25 agosto 2023) La corsa deidiè sotto gli occhi di tutti. E, da molte parti, si spera in una rapida inversione di tendenza che congeli un po' il costo del denaro. Una brusca frenata alle ipotetiche illusioni in questo senso è venuta da Joachim Nagel, membro del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea che ha parlato esplicitamente dell'impossibilità, allo stato attuale, di prendersi unadall'aumento deidi. La colpa? L'inflazione galoppante. Joachim Nagel, membro del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea e numero uno della Bundesbank ha affermato, infatti, di non essere convinto che l'inflazione sia abbastanza sotto controllo da giustificare una sospensione dei rialzi deid'e che la sua decisione ...

'Per me èper pensare a una pausa, penso che dobbiamo aspettare i prossimi numeri', ha detto intervistato da Bloomberg a Jackson Hole.Il numero uno della Bundesbank, Joachim Nagel, frena sulla fine della stretta monetaria della Bce, rinviando le decisioni sui tassi a settembre. "Per me èper pensare a una pausa, penso che dobbiamo aspettare i prossimi numeri", ha detto intervistato da Bloomberg a Jackson Hole. "Nel board di luglio ci siamo accordati per aspettare i ...... con i Brics cherappresenteranno la parte del leone nell'economia, nella capacità ...una transizione graduale fino a un punto in cui sia gli Stati Uniti che l'UE siano diventatideboli ...

Bce, Nagel (Bundesbank): troppo presto per fermare i rialzi dei tassi TGCOM

Gavrilov, viceministro di Kiev: ora gli F-16 I russi hanno difficoltà a difendere la Crimea e hanno perso il controllo del Mar Nero Stiamo avanzando, la Russia lotta per sopravvive-re, uno scenario in ...Il numero uno della banca centrale tedesca: "Non dobbiamo dimenticare che l'inflazione è ancora attorno al 5% ed è ancora troppo alta. Il nostro target è ...