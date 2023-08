Troppo caldo a Castel Volturno | decisione di Garcia in vista di Napoli-Sassuolo

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ildi mister Rudisi prepara per l’esordio casalingo contro il. Nel cuore della preparazione per il loro primo incontro interno di campionato, ildi mister Rudisi appresta a svolgere un allenamento cruciale lontano dal centro sportivo di. Gli azzurri si preparano al meglio indelDato il, l’ultima sessione di lavoro della settimana prima del, andrà in scena nel suggestivo scenario dello stadio Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, gli azzurri terranno la loro rifinitura pre partita sabato pomeriggio, nell’ambito di un allenamento rigorosamente a porte ...

Le pensioni restano un dibattito molto, non solo per il clima torrido di fine agosto. A tenere alto il livello di attenzione sul ...pensionistico attuale perché la coperta delle finanze è...sono appena svenuta ma noi non molliamo niente facevaforse ho perso troppi liquidi e ho mangiato troppi cannoli', dice Elettra nel video della storia condivisa, mostrando un vassoio ...Sul Verona: ' 3000 tifosi domani All'Olimpico nella prima partita stadio pieno,e magari la gente era più interessata all'intervallo, non erano tanti ad aiutare la squadra. Se vanno, ...

Electrolux, il 20% degli operai disertano la fabbrica per il troppo caldo. L'azienda: non ci sono ... Il Sole 24 ORE

L’ultimo fine settimana di agosto segnerà con molta probabilità la conclusione dell’estate 2023. Il ciclone nordico soprannominato Poppea dovrebbe ...Come riportato da Sky Sport, il Napoli si allenerà domani allo stadio Maradona e non al Konami Training Center ...