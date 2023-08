Travolto da furgone guidato da ubriaco | muore 17enne

Il diciassettenne è statoda unguidato da un ragazzo di 25 anni che pare non l'abbia visto, non essendoci segni di frenata sull'asfalto: dall'alcoltest fatto eseguire dai ...Un ragazzo di 17 anni, Andrea Dellanoce, è morto la notte scorsa investito da unmentre passeggiava vicino casa, a San Felice di Endine Gaiano. Il diciassettenne è statoda unguidato da un ragazzo di 25 anni che pare non l'abbia visto, non essendoci segni di frenata sull'asfalto: dall'alcoltest fatto eseguire dai carabinieri, il venticinquenne era ...Il diciassettenne è statoda unguidato da un ragazzo di 25 anni che pare non l'abbia visto, non essendoci segni di frenata sull'asfalto. Dall'alcoltest fatto eseguire dai ...

Il drammatico incidente avvenuto nella notte a Endine Gaiano, in provincia di Bergamo: La vittima è Andrea Dellanoce, un giovane di 17 anni. Il 25enne alla guida del veicolo è risultato positivo all'a ...Il diciassettenne è stato travolto mentre era sul marciapiedi da un furgone guidato da un ragazzo di 25 anni che sembrerebbe non averlo, non essendoci segni di frenata sull'asfalto: dall'alcoltest ...