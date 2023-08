Tragedia nel Lago | Anziano di 88 anni muore dopo malore in acqua

(Di venerdì 25 agosto 2023) L'Aquila - Una tranquilla mattinata di relax presso La Spiaggetta si è trasformata in unaquando undi 88, originario di Roma, ha perso la vita mentre si trovava sulle rive del. L'identità dell'uomo non è ancora stata divulgata. Secondo le prime informazioni, l'soffriva di problemi cardiaci da tempo. Sembrerebbe che abbia avvertito unpochi istantiessere entrato nell', nelle vicinanze della riva. I presenti sulla spiaggia si sono affrettati ad estrarlo dall', ma purtroppo era già privo di coscienza. Sul luogo dell'incidente è intervenuto l'elicottero del servizio di emergenza 118, con i soccorritori che hanno immediatamente tentato di rianimare l'uomo, purtroppo senza successo. ...

... questanegli anni successivi contribuì alla realizzazione, in alcuni Paesi europei, delle prime legislazioni antidoping. Dopo l'esperienza dei Giochi invernali1956, la Rai è nuovamente ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ... Negli ultimi giorni di mercato bisognerà sistemare i tre elementi che non rientrano piùprogetto ......- è che una inchiesta è già stata aperta sullaaerea. E sarà portata a termine pienamente e portata a conclusione. E su questo non ci sono dubbi. Vediamo cosa diranno gli inquirenti...

Tragedia nel tortonese: bambino muore dopo puntura da calabrone Radio Gold

Cronaca nera L'Aquila - 25/08/2023 08:21 - Una tranquilla mattinata di relax presso La Spiaggetta si è trasformata in una tragedia quando un anziano di 88 anni, originario di Roma, ha ...La grata nel bocchettone di svuotamento non c’è mai stata. Quindi il 17 agosto, il giorno della tragedia del piccolo Stepan non poteva essere stata rimossa per velocizzare il deflusso dell’acqua. Nell ...