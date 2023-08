Tragedia nel ciclismo | Tijl De Decker non ce l’ha fatta Due giorni fa era stato coinvolto in grave incidente

(Di venerdì 25 agosto 2023) Alla fineDenon ce. Altraquindi per il mondo del. Il 22enne belga, nato ad Anversa, dopo aver lottato fra la vita e la morte per circa 48 ore, è scomparso oggi. Aveva vinto l’ultima Parigi-Roubaix Under 23 ed era considerato una stella nascente delinternazionale. De, che era nella Lotto Dstny, squadra maschile belga disu strada,...

Un'altra tragedia ha colpito il mondo del ciclismo. Dopo aver pianto Gino Mader a giugno, un altro corridore è morto in seguito a un incidente avuto in strada. Tijl De Decker, ...