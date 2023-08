Tragedia in Trentino | escursionista 72enne morto annegato nella gola di un torrente

(Di venerdì 25 agosto 2023) Undi 72 anni èdopo essere precipitatodi unin. Laè avvenuta a Brentonico: il corpo senza vita della vittima è stato trovato nei pressi del luogo dell’incidente, lungo ilSorna. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, originario di Rovereto, ha deciso di affrontare la discesa da solo, partendo dal Pont del Diaol, il Ponte del diavolo, e avrebbe avuto problemi con la prima delle quattro calate nel canyon. La zona è nota per le escursioni e si trova a pochi chilometri da Riva del Garda. L’allarme è stato dato verso le 15.20 dalla compagna dell’uomo, che non riusciva più a raggiungere al telefono. Sul posto sono intervenute le stazioni del soccorso alpino della Vallagarina a di Ala, ...

... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ... In Italia ci sono cinque stazioni geomagnetiche dalalla Sicilia, troppo poche per ...Il drago era nato da una, ma la tempesta Vaia era una cosa naturale e in qualche maniera ... che pur venendo da mitologie lontane si era saputa inserire perfettamente nel contesto, ...sfiorata a Bolzano. Un bambino di 7 anni ha salvato la vita al padre. L'uomo ha sofferto di ... Il bambino, secondo quanto riporta il Corriere del, ha quindi preso il cellulare del ...

Trentino, tragedia nel Parco del Monte Baldo: uomo annega nel Torrente Sorna Trekking.it

Un escursionista è precipitato all'interno di una forra del torrente Sorna, a Brentonico in Trentino, e per lui non c'è stato scampo. L'uomo è morto e il suo ...Scopriamo l’orrore, la paura, la tragedia. Capiamo la fatica, lo scoramento, il coraggio. Vediamo la speranza, la capacità di andare oltre, di ricostruire dove tutto ancora si distrugge. Tutto questo ...