Traffico Roma del 25-08-2023 ore 19 | 30

(Di venerdì 25 agosto 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara una buona serata ben trovati all’ascolto è tutto regolare in queste ore tangenziale e raccordo anulare scorrevole ma assoluto Tevere possibili orientamenti ci troviamo in zona San Pietro Castel Sant’Angelo per i lavori nell’area di piazza Pia lavori notturni sulla tangenziale questa sera verrà chiusa dalle 22 tra la galleria Giovanni XXIII Tor di Quinto direzione Salaria Nomentana metro a Fermi oggi i lavori sulla linea per cui stasera e domani sera l’ultima corsa sarà a 1:30 di notte dai capolinea di Battistini e Anagnina con questo è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità