Traffico Roma del 25-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 agosto 2023) Luceverdeuna buona giornata ben trovati a questo appuntamento da Simone Cerchiara riaperto il viadotto della Magliana in direzione EUR Laurentina fino a poco fa chiuso a seguito di un incidente ilsta diminuendo abbiamo incolonnamenti dal bivio con la via Portuense sulla via Cassia intenso iltra via dei Due Ponti e via della Giustiniana incolonnamenti in due direzioni tra Val Melaina e Serpentara in via Pian di Sco attenzione a un incidente tra Castel Sant’Angelo e San Pietro rallentamenti sul lungotevere si tratta di lavori con questo tutto per il momento dettagli nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità