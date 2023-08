Traffico Roma del 25-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 agosto 2023) LuceverdeBentrovati nuovamente dalla redazione disagi lungo il viadotto della Magliana chiuso per incidente tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio verso la Laurentina ripercussioni anche sulla carreggiata opposta più intenso ilpoi sul litorale tra Ardea e il Lido di Ostia nessun disagio al momento da segnalare lungo il raccordo anulare sono ancora in corso su via Laurentina operazioni di pulizia del manto stradale si viaggia a carreggiata ridotta tra via di Trigoria via di Castel di Leva ancora rallentato ilsul lungotevere in Sassia disagi questi provocati dai lavori nell’area di piazza in vista del Giubileo 2025 lo ricordiamo sono attive modifiche alla circolazione in diverse strade del rione Borgo come in zona Prati in particolare sul Ponte Vittorio Emanuele II si viaggia più senso di marcia Fate ...